وقال وزير النقل مارك غارنو في مؤتمر صحفي إن أوتاوا ستوقف إقلاع أو وصول أو مرور الطائرات من طراز 737 ماكس 8 و9 فوق الأجواء الكندية.

وتشغل شركتا "إير كندا" ومنافستها "وست غيت" في المجمل، 37 طائرة "بوينغ" من طراز 737 ماكس.

وانضمت دول عربية وأجنبية جديدة إلى قرار إيقاف تشغيل الطائرة "بوينغ ماكس 737 " لدى شركات الطيران المسجلة لديها، منها مصر ولبنان.

وكانت سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا والنمسا وأيرلندا وبريطانيا انضمت، الثلاثاء إلى قائمة الدول المانعة لتشغيل أو تحليق تلك الطائرات في جوائها ومطاراتها.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية تعليق تشغيل وعبور الطائرات منذ ذات الطراز "حتى إشعار آخر"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وايضا أعلنت دولة الإمارات العربية، منع تحليق أو تشغيل تلك الطائرات في مطاراتها وأجوائها.

وجاءت قرارات تلك الدول بعدما أعلنت إثيوبيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والمغرب، في أوقات سابقة، تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.