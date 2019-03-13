وبحسب صحيفة "غارديان"، فإن دوتيرتي المعروف بتصريحاته النارية والجدلية، أطلق وصف "العاهرات" على مجموعة نساء باللغة الإسبانية خلال لقاء حفل لتكريم موظفات في قطاعي الأمن وإنفاذ القانون بالعاصمة مانيلا.

وقال دوتيرتي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن النساء ينتقدن كل كلمة يقولها على الرغم من حبه الكبير للمرأة، والدليل على هذا بحسب رأيه، هو علاقته بأكثر من واحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الرئيس الفلبيني بتصريح "مهين" تجاه النساء، ففي وقت سابق، قال للجنود إن الأنثى كانت ستكون بدون قيمة لو لم يكن لها جهاز تناسلي (يصلح لممارسة الجنس)".

وفي 2017، قال دوتيرتي مازحا إنه مستعد لتحمل عبء المسؤولية عن الجندي الذي يغتصب ثلاث نساء، وخلال حملته الانتخابية، تحدث بشكل وُصف بـ"الفج" عن ضحية اغتصاب.

وكان دوتيرتي يتحدث عن مبشرة أسترالية تعرضت للاغتصاب على يد عصابة سنة 1989، وقال إنها كانت جميلة وكان من الجدير به أن يكون في مقدمة من تناوبوا عليها "لقد كانت جميلة، يا لها من خسارة".