وأوضحت "بوينغ": "ندرك أن الهيئات التنظيمية والزبائن اتخذوا قرارات اعتقادا منهم بأنها الأكثر ملاءمة لأسواقهم الداخلية"، في إشارة إلى قرارات تعليق استخدام هذه الطائرات في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة أن إدارة الطيران الاتحادي الأميركية "لم تتخذ أي إجراء إضافي في هذا التوقيت، وإنه بناء على المعلومات المتاحة حاليا فليس لدينا ما يدعو لإصدار توجيهات جديدة لشركات الطيران".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان عدة دول إيقاف تشغيل الطائرة "بوينغ 737 ماكس" لدى شركات الطيران المسجلة لديها، عقب حادث تحطم طائرة من هذا الطراز لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، الاثنين.

وبعد يوم من الحادث الذي أودى بحياة كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا، أكدت الولايات المتحدة على أن التحليق بهذه الطائرات آمن، رغم أنه الثاني من نوعه للطائرة ذاتها في غضون 5 أشهر.

لكن على ما يبدو، لم يكن التطمين الأميركي كافيا لدى الجميع، حيث أعلنت دول عدة قرار وقف العمل بهذه الطائرة ولو بشكل مؤقت.