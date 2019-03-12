وبعد يوم من الحادث الذي أودى بحياة كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا، أكدت الولايات المتحدة على أن التحليق بهذه الطائرات آمن، رغم أنه الثاني من نوعه للطائرة ذاتها في غضون 5 أشهر.

لكن على ما يبدو، لم يكن التطمين الأميركي كافيا لدى الجميع، حيث أعلنت دول عدة قرار وقف العمل بهذه الطائرة ولو بشكل مؤقت.

والثلاثاء أصبحت سلطنة عُمان وبريطانيا أحدث دولتين يخرج عنهما هذا الإعلان، حيث قالت الهيئة العمانية العامة للطيران المدني على "تويتر" إنها قررت "تعليق تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى جميع مطارات السلطنة إلى إشعار آخر".

وجاء القراران العماني والبريطاني بعدما أعلنت إثيوبيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ومنغوليا وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والمغرب، في أوقات سابقة، تعليق استخدام هذا الطراز من الطائرات.

وأظهر موقع "فلايت غلوبال" الإلكتروني، أن هناك قرارات بمنع تحليق قرابة 40 بالمئة من بين 371 طائرة "بوينغ 737 ماكس" في الخدمة على مستوى العالم، ومن بينها 97 طائرة في الصين وحدها.

وخسرت "بوينغ"، أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية، حيث هبط سهمها 5 بالمئة عند الإغلاق، الاثنين، بعد أن تراجع 13.5 بالمئة خلال التداول.

وفي أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة "بوينغ 737 ماكس" تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية، وقتل كل من كانوا على متنها.

ولا توجد حتى الآن معلومات تربط بين حادثي الطائرتين الإندونيسية والإثيوبية.

وأكدت "بوينغ" في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، أنها ستزود هذا الطراز من الطائرات بتحديث للبرمجيات، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إدارة الطيران الاتحادي الأميركي أنها ستأمر "بتغييرات في تصميم" الطائرة بحلول أبريل المقبل.