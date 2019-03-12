وذكرت صحيفة "جيش التحرير الشعبي الصيني" الرسمية في مدونة أن الحادث وقع اليوم الثلاثاء في ليدونغ جنوب غرب المقاطعة وأن السبب قيد التحقيق.

وأشارت إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الأرض. ولم يذكر التقرير نوع الطائرة ولم يعرض تفاصيل أخرى.

تضم هاينان، التي تقع في بحر الصين الجنوبي، منشآت عسكرية متعددة تهدف إلى تأكيد مطالب الصين بالسيادة على مجرى المياه بأكمله تقريبًا. وتعد هذه المطالب محور خلاف مع حكومات إقليمية أخرى.

وكان تصادم بين طائرة مراقبة تابعة للبحرية الأميركية ومقاتلة صينية في عام 2001 تسبب في هبوط الطائرة الأميركية اضطراريا في هاينان.