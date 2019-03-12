ويلقي هذا التحطم بظلاله على شركة بوينغ المصنعة للطائرة، الأمر الذي يمثل مشكلة ملحة لها ولما يقرب من 50 شركة طيران أخرى تستخدم هذا الطراز.

ويعد الطراز "737 ماكس" جديدا من نوعه، حيث انضم إلى أساطيل الطائرات عام 2017، لكنه كان وراء كارثتين جويتين، كلاهما بعد وقت قصير من الإقلاع.

ففي أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة تشغلها شركة "ليون إير" الإندونيسية، بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا في رحلة داخلية، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

لم يحدد المحققون حتى الآن سبب هذا التحطم علنا، رغم أنهم يشتبهون في أن نظاما آليا يمكن أن يكون هو السبب في سقوط الطائرة.

ويعد حادثا تحطم في وقت مبكر من حياة طائرة ركاب أمر غير عادي، وذكر موقع "ياهو فاينانس" الأميركي أن معدل الحوادث المميتة للطائرة "بوينغ 737 ماكس" هو الآن ثاني أعلى معدل في العصر الحديث، بعد حوادث طائرات "كونكورد" المشؤومة.

ووفقا لتقديرات خبير سلامة الطيران تود كورتيس من موقع "إيرسيف دوت كوم"، فقد قامت الطائرة "737 ماكس" بنصف مليون رحلة تقريبا.

وبتحطم الطائرتين، فإن معدل الحوادث القاتلة لهذا الطراز سيكون 4 رحلات لكل مليون رحلة.

ويعد هذا المعدل الأعلى بكثير مقارنة بحوادث معظم الطائرات الحديثة، فعلى سبيل المثال، قامت "بوينغ 737" بـ61 مليون رحلة، بمتوسط ​​0.2 تحطم طائرة لكل مليون رحلة.

يقول كورتيس: "عدد الرحلات الجوية لماكس صغير جدا لدرجة أن تحطم طائرة واحدة سيجعلها مريبة. والآن وقع حادثان. لست بحاجة إلى أن تكون خبيرا لمعرفة أن معدل الحوادث أكبر بكثير من طائرات 737".

وفيما يلي معدلات الحوادث المميتة لمعظم الطائرات الشائعة في العقود القليلة الماضية:

كونكورد: بمعدل تحطم أكثر من 10 طائرات لكل مليون رحلة.

بوينغ 737 ماكس: بمعدل تحطم 4 طائرات لكل مليون رحلة.

بوينغ 747 – 100/200/300/إس بي: بمعدل تحطم طائرتين لكل مليون رحلة.

إيرباص إيه 310" بمعدل تحطم أقل من طائرتين لكل مليون رحلة.

ثم تتوالى المعدلات الأقل فالأقل في حوادث طائرات الركاب عبر التاريخ، كما صورها رسم بياني لياهو كالآتي: