وكتب بولتون على تويتر أنّه تحدث مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وأن "وزير الخارجية أكّد لي أنّ باكستان ستتعامل بحزم مع كل الإرهابيين وستواصل إجراءات تخفيف حدة التوتر مع الهند".

واتهمت الهند مراراً باكستان بدعمها السري لهجمات المسلحين في كشمير.

وتبنت جماعة "جيش محمد" المتمركزة في باكستان هجوماً انتحارياً في 14 شباط/فبراير في الشطر الهندي من كشمير وأوقع أكثر من 40 قتيلا في صفوف القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير، ما أسفر عن غارات جوية عبر الحدود وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين النوويين.

وقال بولتون إنه خلال محادثاته مع قرشي "شجّع على اتخاذ خطوات ذات مغزى ضد جماعة جيش محمد وغيرها من الجماعات الإرهابية النشطة من باكستان".

وتأتي تصريحات بولتون فيما التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره الهندي فيجاي غوخالي في واشنطن.

وقال المتحدث باسم بومبيو إنّ كبير الدبلوماسية الأميركية حثّ اسلام اباد على اتخاذ "إجراءات مجدية ضد التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها".

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل الإقليم الواقع في جبال الهيملايا وخاضتا حربين في هذا السياق.