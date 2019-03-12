وأورد المرسوم الذي تقدم به غوايدو ووافق عليه البرلمان الفنزويلي "أعلنت حال الطوارئ على كل التراب الوطني (...) بسبب الوضع المفجع في البلاد جراء انقطاع الكهرباء"، مناشدا "التعاون الدولي" لمعالجة الأزمة في فنزويلا.

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون إن فنزويلا ستعلق أنشطة المدارس والأعمال الثلاثاء في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.