وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير الجمعة أنه إذا حدث ذلك فإن الولايات المتحدة ستخفض تبادل الاستخبارات والمعلومات مع المانيا.

وأورد المتحدث باسم السفارة الأميركية لوكالة فرانس برس الاثنين إنه لن يعلق على الاتصالات الدبلوماسية. ولكن موقف واشنطن بشأن أمن شبكة الجيل الخامس معروف.

وقال "بالنسبة لوجود مزودين غير موثوق بهم في شبكات بلد حليف، فإن ذلك قد يثير أسئلة مستقبلية حول نزاهة وسرية الاتصالات الحساسة داخل ذلك البلد، وكذلك بين ذلك البلد وحلفائه".

وأضاف أن "ذلك يمكن في المستقبل أن يعوق التعاون النشط وبعضا من تبادل المعلومات. نحن نجري حوارا مكثفاً مع حلفائنا حول سبل تأمين شبكاتنا للاتصالات لضمان استمرار العمل المشترك".

ورغم أن ألمانيا هي الدولة الرائدة في أوروبا اقتصاديا، إلا أن بنيتها التحتية للاتصالات غير متقدمة بحيث يستخدم معظم الألمان الجيل الثالث.

ويفترض أن تكون شبكة الجيل الخامس أسرع بمئة مرة من الجيل الرابع، وتعتبر الخطوة التالية في الثورة الرقمية إذ تسمح بانتقال البيانات في الوقت نفسه لإرسالها.