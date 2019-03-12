وأوضحت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مطار باكو أن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية قادمة من البحرين.

وتكررت حوادث الطائرات الروسية مؤخرا بشكل لافت للنظر، ولعل آخرها وقع في فبراير الماضي، عندما تحطمت طائرة متجهة من موسكو إلى أورسك، بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أدى إلى مقتل 71 شخصا كانوا على متنها.

ويشير تكرار الحوادث مؤخرا، إلى حاجة موسكو إلى إعادة النظر في إجراءات السلامة على طائراتها المدنية أو العسكرية، حيث يعتقد أن بعضها ربما بحاجة إلى تحديث، لا سيما مما تم إنتاجه قبل انهيار الاتحاد السوفيتي.