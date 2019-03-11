وتباهي الوزير شويغو بإنجازات الجيش الروسي خلال ست سنوات قضاها في منصبه، قائلا في خطاب للنواب إن الجيش تحول إلى قوة متنقلة قادرة على إظهار النفوذ في الخارج.

وأشار إلى أن الجيش الروسي حصل على أكثر من ألف طائرة حربية ومروحية قتالية، وأكثر من 3700 دبابة بين عامي 2012 و2018.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الوزير الروسي قوله إن الجيش شكل 10 ألوية مسلحة بأحدث صواريخ من طراز "إسكندر".

وأضاف أن الحملة التي أطلقتها روسيا في سوريا منذ 2015 سمحت للجيش باختبار أسلحته الجديدة في القتال، بما في ذلك صواريخ كروز طويلة المدى المحمولة جوا والتي تطلقها السفن.