واتهمت كل من ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونغ، بقتل كيم جونغ نام، برش غاز الأعصاب في.إكس على وجهه في مطار كوالالمبور في فبراير 2017.

وأعلن القاضي عزمين عريفين أمام المحكمة العليا في شاه عالم "الإفراج عن ستي عائشة"، لدى موافقته على طلب الادعاء إسقاط تهمة القتل. وقال "يمكنها المغادرة الآن". لكن الأمر بإخلاء سبيلها لا يعني تبرئتها.

ولم يقدم المدعي محمد إسكندر أحمد في طلب سحب التهمة أي سبب لتلك الخطوة. وقال إنه بإمكان عائشة مغادرة البلاد.

وقال السفير الإندونيسي لدى ماليزيا رسدي كيرانا للصحافيين: "نحن مسرورون لقرار المحكمة".

وكان القرار مفاجئا، إذ كان من المقرر أن تستمع المحكمة للمتهمة الثانية هوانغ، التي حضرت إلى المحكمة إلى جانب عائشة.