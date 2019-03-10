وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن السيارة التي خرجت على سيطرة قائدها اصطدمت في الحاجز الذي يقسم الطريق السريع، الجمعة، بالتزامن مع مرور موكب ترامب المكون من السيارات سوداء اللون.

والتقط صور الحادث، أحد المارة الذي كان يوثق لحظة مرور سيارات الدفع الرباعي التي تقل الرئيس الأميركي، دون أن يدركوا أن حادثا سيقع بعد قليل.

وسمع أحدهم يقول في الفيديو :" يا إلهي، قريبا من الرئيس".

وظهر موكب ترامب في الفيديو، تماما، في ذات اللحظة التي بدأت فيها السيارة الأخرى على الجانب المقابل في الخروج عن مسارها، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظلت السيارة ترتطم بالحاجز الحديدي لعدة لحظات قبل أن تتوقف.

وكان ترامب قد وصل إلى ألاباما لتفقد المناطق التي ضربها إعصار قبل عدة أيام.