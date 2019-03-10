وطلب الشاب الزواج من حبيبته في أحد المراكز التجارية بمدينة آراك الإيرانية، بعد أن جهز المكان بوضع بتلات من الزهور على الأرض.

وبعد موافقة الفتاة احتضنته، وسط تصفيق وفرح الموجودين في المكان.

وقد وسجل مقطع فيديو تلك اللحظات السعيدة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم السلطات باعتقال الرجل وخطيبته، ثم الإفراج عنهما لاحقا بكفالة.

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن مصدرا في الشرطة الإيرانية أكد أنه تم اعتقال الاثنين "لارتكابهما فعلا فاضحا في مكان عام"، معتبرا أنه جاء نتيجة "الثقافة الغربية غير الأخلاقية".