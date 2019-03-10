وكانت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك قد قالت في بادئ الأمر على تويتر إنها عالجت 32 راكبا من "إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم" في المطار ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29.

وذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي، أن الطائرة كانت قادمة من إسطنبول وأن ثلاثة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة. ولم ترد الخطوط الجوية التركية على طلب للتعليق.