وهرع فريق متخصص من شرطة العاصمة لندن إلى مكان الحادث، بعد الإبلاغ عن السيارة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الضباط وصلوا إلى الموقع عند "فيكتوريا إمبانكمنت" قرب نهر التيمز، وإن الطرق أغلقت.

وشارك عدد من شهود العيان بعض الصور للمنطقة على منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تحدد الشرطة البريطانية على الفور طبيعة التهديد الأمني الناجم عن السيارة، أو تفاصيل عن البلاغ الذي وصلها.