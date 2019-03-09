وذكرت تقارير صحفية، أن طائرة الدرون "XQ-58A Valkyrie"، تمكنت خلال هذا الأسبوع من إنجاز أول رحلة لها، على النحو الذي كان متوقعا.

وأجرت الطائرة رحلة تجريبية من 76 دقيقة كاملة في الخامس من مارس الجاري في ولاية أريزونا، وأظهر مقطع الفيديو 15 ثانية من التحليق.

ولا ينشر الجيش الأميركي في الغالب مقاطع فيديو لطائرات الدرون التي يقوم بتطويرها، حفاظا على الأسرار العسكرية الحساسة.

وتم تطوير الطائرة لفائدة مختبر بحوث القوة الجوية، في إطار برنامج يسعى إلى تصميم طائرات "درون" تمتاز بالسرعة والتكلفة غير المرتفعة في الوقت نفسه.

وقال مدير البرنامج المسؤول عن الطائرة في المختبر الأميركي، دوغ سكزلوبسكي، إن "الدرون" التي تم الكشف عنها هي أول نموذج في فئة من طائرات بدون طيار تمتاز بالتكلفة المناسبة.

ولم يشر المسؤول إلى تكلفة الطائرة لكن بعض الخبراء رجحوا أن يكون ثمنها متراوحا بين مليونين وثلاثة ملايين دولار للدرون الواحدة.