ودين ألكسندر بيسونيت، في 8 فبراير، بالسجن المؤبد، دون إمكانية طلب الإفراج المشروط، في الاعتداء الأكثر دموية على مسجد في دولة غربية، بحسب فرانس برس.

وتعود الواقعة إلى 29 يناير 2017، عندما أطلق بيسونيت النار على نحو 40 رجلا و4 أطفال بعد الصلاة، في القاعة الكبرى بالطابق الأرضي للمسجد، مما أدى إلى مقتل ستة رجال، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وقال محامو بيسونيت في طلب الاستئناف المقدم في محكمة كيبيك إن القاضي فرنسوا هويو فرض "عقوبة غير قانونية وغير منطقية ... في قرار السجن 40 عاما قبل أن يحق له (بيسونيت) التقدم بطلب للإفراج المشروط" وفق إذاعة راديو-كندا العامة.

وفي المقابل رأى رئيس المركز الإسلامي بوفلجة بن عبد الله الحكم الذي يمنع بيسونيت من التقدم بطلب للإفراج المشروط قبل بلوغه 67 عاما، متساهلا جدا.

وكانت النيابة العامة طالبت بأن تكون مدة السجن 150 عاما، لكن القاضي هويو اعتبر الطلب "غير منطقي" وغير دستوري.