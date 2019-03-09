ولوّح المحتجّون بأعلام وبصوَر لمريم رجوي زعيمة مجاهدي خلق، هاتفين "تغيير النظام الآن".

وقالت رجوي إنه لا حل للمشاكل في إيران مع استمرار حكم نظام الملالي للبلاد، وإن قمع الشعب الإيراني سيمنى بالفشل.

وجددت رجوي في كلمتها أن الشعب الإيراني يطالب بتغيير سياسي أساسي، متهمة النظام الإيراني بممارسة سياساتهم المدمرة من قمع المجتمع الإيراني وإثارة الحروب والتدخل المدمّر في المنطقة، وغسل الأموال، والإرهاب في أوروبا وأمريكا ونهب أموال الشعب الإيراني.

وقال مهندس إيراني-أميركي يُدعى مايكل باسي إنّ "النظام الإيراني يرتكب فظائع ضدّ شعبه. إيران دمّرها النظام"، منددًا بعمليّات "الإعدام والتعذيب وتصدير الإرهاب" من جانب النظام في طهران.

من جهتها، قالت مينا انتظاري "نريد الفصل بين الدين والدولة"، مشيرةً إلى أنّها أمضت سبع سنوات في المعتقل في إيران كسجينة سياسيّة، وهي تعيش حاليًا في أريزونا. وأضافت "نريد الحرية للشعب".