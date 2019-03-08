وكانت مجموعة من النسوة اجتمعن، الجمعة، للاحتفقاء بالذكرى الثلاثين لـ"نساء الجدار"، وهي مجموعة نسوية للصلاة تسعى للمساوة في الصلاة في المكان الأكثر قدسية في اليهودية، والذي يتزامن هذا العام مع اليوم العالمي للمرأة.

وارتدت النسوة الزي الديني الذي تحتفظ به التقاليد الأرثوذكسية للرجال، فيما بصق الرجال الأرثوذكس عليهن، وصدوهن ورددوا الشتائم بحقهن.

وحاولت الشرطة الإسرائيلية كبح المتظاهرين، وقالت إنهم اعتقلوا شابا لمهاجمته ضابطا، وفقا لوكالة "اسوشييتد برس".

وألغت الحكومة الإسرائيلية، تحت ضغط من الأحزاب الأرثوذكسية، خططا لإقامة منطقة صلاة مختلطة بين الجنسين عند الجدار الغربي (حائط البراق) أو ما يعرف عند اليهود بحائط المبكى في عام 2017.