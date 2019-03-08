وأقامت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى قضائية في مارس 2018 للتراجع عن اتفاق عدم الإفصاح الذي يمنعها من الحديث عن علاقتها الجنسية المزعومة مع ترامب في عام 2006.

وكان الطرفان توصلا إلى الاتفاق في الأسابيع التي سبقت انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وفي المقابل ينفي ترامب إقامة علاقة مع دانيالز.

وفي ديسمبر الماضي، أمر قاض اتحادي بولاية كاليفورنيا، دانيلز، بدفع مبلغ 293 ألف دولار للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كرسوم قانونية بعد رفضه في وقت سابق دعوى تشهير أقامتها ضده.

وقال محامي الرئيس الأميركي، تشارلز هاردر، إن الحكم يشكل نصرا كاملا لترامب وهزيمة كاملة لستورمي دانيلز في هذه القضية.

وأضاف أن المبلغ سيغطي 75 بالمئة من أتعاب محامي ترامب، بعد أن طلبوا في وقت سابق ما يقرب من 390 ألف دولار كرسوم قانونية، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".