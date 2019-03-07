وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن محامي الرئيس التركي رفعوا الشكوى لدى نيابة العاصمة أنقرة ضد مرال أكشنر، وهي رئيسة حزب يميني.

ووفقا للمصدر، فإن السبب تصريحات لأكشنر، الأربعاء، في دنيزلي (غرب)، خلال تجمع انتخابي لاقتراع 31 مارس.

وقالت المعارضة لدى بدء التجمع: "كيف حالكم أيها السكان الأعزاء في دنيزلي الذين يصفكم الرئيس بالإرهابيين؟"، وأضافت: "منذ 17 عاما ينتهج هذا الشخص سياسة تقسمنا وتجعلنا نعادي بعضنا البعض"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأثارت التصريحات غضب أردوغان الذي يهاجم بعنف السيدة المعارضة.

ويتهم الرئيس التركي بانتظام من معارضيه بتشويه سمعة الذين لا يصوتون له، وبإشاعة حالة استقطاب في تركيا منذ وصوله إلى الحكم في 2003.

وخلال تجمعاته الانتخابية، يتهم أردوغان أحزاب المعارضة، خصوصا حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي المقرب من الأكراد، بأنها "منظمات إرهابية".

وتم ملاحقة أو إدانة آلاف الأشخاص في تركيا في السنوات الأخيرة لإهانة شخص أردوغان، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن بين عام و4 أعوام.