ونقلت "أسوشيتد برس" عن وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن المرشد الإيراني عين إبراهيم رئيسي في منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية.

دعا خامنئي رئيسي إلى إحياء الهيئة القضائية في البلاد، ومكافحة الفساد وإعادة الحقوق العامة واضفاء الطابع القانوني على الحريات، والإشراف على تطبيق القوانين.

يحل رئيسي محل صادق آملي لاريجاني الذي احتفظ بالمنصب لنحو عشرة أعوام.

يخدم رئيس السلطة القضائية في إيران خمسة أعوام ويمكن للمرشد الإيراني أن يعينه لفترة أخرى مماثلة.

كان رئيسي من كبار منافسي الرئيس حسن روحاني في انتخابات عام 2017، رغم أنه حصل على ما يقارب 16 مليون صوت في حملته.