وكتب ترامب على "تويتر": "ابقوا متحدين"، وذلك قبل تصويت مجلس الشيوخ، الذي يتوقع أن ينشق فيه 4 جمهوريين وينضموا إلى الديمقراطيين في إلغاء إجراء ترامب المثير للجدل.

ورغم أن الديمقراطيين يشكلون أقلية في مجلس الشيوخ، إلا أن دعم الجمهوريين الأربعة لهم سيؤدي إلى تمرير القرار.

وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون اعتمد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة قرارا يلغي حالة "الطوارئ الوطنية"، التي فرضها ترامب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

وبحسب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين فقد تجاوز ترامب صلاحياته عندما قام بتفعيل سلطات خاصة للتغلب على معارضة الكونغرس لتمويل بناء الجدار الحدودي.

وفي حال صوت الجمهوريون إلى جانب الديمقراطيين، فإن ذلك سيتسبب بإحراج للرئيس رغم أن التصويت رمزي ويمكن لترامب بالرد بالاعتراض عليه ومواصلة الحصول على تمويل الجدار.

وفي تغريدته، نفى ترامب أن تكون القضية متعلقة بمخاوف دستورية بشأن تجاوز الرئيس صلاحياته، بحسب ما يزعم الديمقراطيون.

وقال إن أعضاء مجلس الشيوخ "يصوتون على الأمن والجدار الحدودي الضروري للغاية. بلادنا تتعرض لغزو من مهربي المخدرات والبشر والمجرمين من جميع الأشكال. هذه هي فحوى التصويت".