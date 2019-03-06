وصوت المجلس الذي يهيمن عليه حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين بأغلبية ساحقة، لصالح القانون الذي سيسمح للمدعين بتحديد ما هي "الأخبار المضللة".

وسيعطي القانون هيئة تشرف على عمل وسائل الإعلام سلطة الطلب منها أن تزيل المعلومات التي تصنف على أنها مضللة، علما أنه سيتم حجب المواقع الإلكترونية في حال عدم امتثالها للقانون.

ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على المخالفين إلى 1,5 مليون روبل (أكثر من 22,700 دولار)، في حال أدت المخالفة إلى عواقب وخيمة مثل وفاة أو أعمال شغب.

ويقول معدو القانون إن الأخبار المضللة التي تنشر على شبكة الإنترنت يمكن أن "تؤدي إلى إضطرابات واسعة" وتقوض أمن الدولة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبدأ النواب في روسيا بالحديث عن الحاجة إلى مثل هذا القانون في أعقاب انفجار ليلة رأس السنة، الذي أودى بعشرات الأشخاص في مدينة مانييتوغورسك الصناعية.