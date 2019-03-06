وقالت الوكالة الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية التي تواجه ضغوطا منذ سنوات لوقف برنامجها النووي تعيد تحديدا بناء سقف وباب للمنشأة.

وأضافت أن جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية قال خلال إفادة مقتضبة أمام لجنة المخابرات في الجمعية الوطنية إن "المعلومات الأميركية هي نفس المعلومات التي لدينا".

كان تقرير سري لمراقبي الأمم المتحدة، كشف أن برامج الصواريخ النووية والباليستية في كوريا الشمالية لا تزال قائمة، وإن البلاد تعمل على التأكد من أن هذه القدرات لا يمكن تدميرها بأي ضربات عسكرية.

وذكر التقرير أنه "وجد دليلا على وجود اتجاه ثابت من جانب كوريا الديمقراطية لتفريق مواقعها للتجميع والتخزين والاختبار".

وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي بسبب خلافات بشأن مدى استعداد كوريا الشمالية للحد من برنامجها النووي ودرجة استعداد الجانب الأميركي لتخفيف العقوبات عنها.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين إنه يأمل في أن ترسل الولايات المتحدة وفدا إلى كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة المقبلة.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن المسؤولين إلى محاولة إيجاد وسيلة لاستئناف المحادثات بين الشمال والولايات المتحدة.

ووجه انهيار القمة بين ترامب وكيم ضربة لمون الذي كان يأمل في أن يساعد تخفيف العقوبات الأميركية على استئناف مشروعات بين الكوريتين من بينها منطقة صناعية مهمة لرؤيته الاقتصادية لشبه الجزيرة الكورية.