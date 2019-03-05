وأوضح ترامب على "تويتر" بعد أيام من لقائه بكيم في فيتنام خلال محاولة للتوصل لاتفاق بشأن نزع السلاح النووي "التدريبات العسكرية أو المناورات الحربية مثلما أصفها لم تخضع للنقاش مطلقا في اجتماعي مع كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية".

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والجيش الكوري الجنوبي، السبت، أنهما سينهيان مناورات الربيع المشتركة الواسعة النطاق.

ويقول مسؤولون أميركيون منذ فترة طويلة إنه سيتم تقليص المناورات المعروفة باسم (فول إيغل) و(العزم الرئيسي) مع تبني البلدين تدريبات أصغر نطاقا.

كانت قمة ترامب وكيم الأسبوع الماضي قد انتهت قبل موعدها المقرر بعدما أخفقا في التوصل إلى اتفاق بشأن حجم الإعفاء من العقوبات الذي ستحصل عليه بيونغ يانغ مقابل الخطوات، التي ستتخذها من أجل التخلي عن برنامجها النووي.

وعلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عددا من التدريبات العسكرية منذ قمة العام الماضي، التي كانت الأولى بين كيم وترامب لتشجيع المحادثات مع كوريا الشمالية.