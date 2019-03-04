وأضافت الشرطة أن الطائرة سقطت في المتنزه الوطني بجزيرة سنترال آيلاند حوالي الساعة الثامنة مساء الأحد بالتوقيت المحلي مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة.

ولم تفصح الشرطة عن هوية القتلى وقالت إن عليها إبلاغ أقاربهم أولا.

وجاءت الواقعة بعد أقل من شهر من مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أميركيين في تحطم طائرة في غرب البلاد