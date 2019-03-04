وبحسب الصحيفة، يتحرك القطار لأكثر من 17 ألف ميل في جميع أنحاء البلاد ليعرض الأسلحة والأدوات الحربية التي تم الاستيلاء عليها من المتمردين.

ويعد القطار بمثابة دعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي نجح في القضاء على الإرهاب في سوريا، عندما أعلن تدخله لوقف الحرب الأهلية، بحسب ما قاله العقيد بالجيش الروسي،ديمتري سيروبابا.

وتقول "مترو" إن روسيا حصلت على هذه العتاد أثناء حملتها "المثيرة للجدل" في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.

ويحط القطار الآن رحاله في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي فرضت روسيا سيطرتها عليها في عام 2014.

وخلال "جولة النصر" الملحمية، بحسب وصف الصحيفة البريطانية، سوف يمر القطار، المكون من 20 عربة، على المحيط الهادي بعد رحلة عبر سيبيريا - والقطب الشمالي.

يذكر أن القطار، الذي تعرض لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ رحلته في 23 فبراير الماضي.