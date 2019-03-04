وكان قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس أعلنه في أكتوبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وكان متوقعا على نطاق واسع في أوائل مارس.

وأعطى إعلان وزارة الخارجية الموعد الرسمي للاندماج.

وقنصلية القدس العامة التي كانت تمارس بحكم الأمر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو في التسعينيات، ستحل محلها وحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة.

وشكل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس قطيعة مع عقود من الدبلوماسية الدولية التي تعتبر أن وضع القدس يجب أن يتقرر ضمن مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.