وقال المكتب الصحفي للرئيس السابق إن آرثر حفيد لولا، الذي توفي نتيجة إصابته بالالتهاب السحائي الأسبوع الماضي، قد تعرض للتنمر في المدرسة بعد اعتقال جده بتهمة قبول رشا من شركة بناء أثناء وجوده في السلطة.

ومنح قاضي لولا دا سيلفا يوم الجمعة حق مغادرة السجن في بلدة قرطبة بجنوب البرازيل لحضور جنازة حفيده في إحدى ضواحي ساو باولو، وفقا لوكالة "رويترز".

وتولى لولا رئاسة البرازيل من عام 2003 حتى عام 2011 وكان من بين أكثر الرؤساء شعبية في البرازيل أثناء تولي السلطة، ولكن صورته تلطخت بين قطاعات كثيرة من الشعب بعد أن ورد اسمه في عدة تحقيقات بشأن الفساد.

ويتعلق الحكم الصادر ضده بالسجن 12 عاما بحصوله على شقة فاخرة هدية من شركة أودبريشت للبناء.

ونفى لولا بشدة كل الاتهامات الموجهة ضده ووصفها بأنها جزء من انقلاب قضائي.