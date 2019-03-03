وقالت الوزارة في بيان إنّ التمرينين اللذين يُطلق عليهما "كي ريسولف" و"وفول إيغل" سيُستعاض عنهما بمناورات محصورة "للحفاظ على استعداد عسكري قوي".

وكان قد أعلن مسؤول أميركي، الجمعة، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان "وقف" مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة، في وقت يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.