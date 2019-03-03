وتناول ترامب في كلمة مطولة مشحونة بالغضب سلسلة الأحداث التي أفضت إلى فتح التحقيق، وسخر من وزير العدل السابق جيف سيشنز، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي اللذين أقالهما.

جاءت كلمة ترامب، التي ألقاها أمام مؤتمر لناشطين من اليمين المحافظ في اوكسون هيل بولاية ماريلاند واستغرقت أكثر من 90 دقيقة، بعد أيام من شهادة محاميه السابق مايكل كوهين في الكونغرس التي وصف فيها الرئيس بأنه "عنصري" و "محتال" و "مخادع".

وقال ترامب معلقا على تقرير مولر "نحن ننتظر تقريرا أعده أناس غير منتخبين".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسلم مولر التقرير لوزير العدل وليام بار في الأيام المقبلة.

وكان رود روزنشتاين نائب وزير العدل السابق عين مولر في مايو 2017 لقيادة التحقيق في التدخل الروسي بعدما قرر ترامب إقالة كومي الذي قاد مكتبه التحقيق في بادئ الأمر.

وقال ترامب "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصا لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء".

ومضى يقول "الآن لم يحصل روبرت مولر أو الشخص الذي عينه على صوت واحد على الإطلاق".