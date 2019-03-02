ونقلت وكالة رويترز عن جيش باكستان قوله: "قواتنا الجوية والبحرية لا تزال حذرة ويقظة بعد مقتل اثنين من جنودنا في تبادل لإطلاق النار مع القوات الهندية".

من جانبه، اتهم الجيش الهندي، السبت، باكستان بإطلاق قذائف "هاون" فوق خط المراقبة، الفاصل بين الدولتين.

وازدادت العلاقة بين البلدين توترا، بعد إسقاط الهند مقاتلة باكستانية، فوق أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه، في اشتباك جوي نادر بين البلدين.

وردت باكستان على الحادث بإلقاء القبض على طيار هندي بعدما أسقطت دفاعاتها طائرته في كشمير، قبل أن تطلق سراحه، الجمعة، في سبيل تخفيض التوتر مع جارتها.

وأثار التصعيد قلقا دوليا، ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجارتين إلى "ضبط النفس".

كما دعت ألمانيا وفرنسا كلا من الهند وباكستان إلى التهدئة ومنع المزيد من التصعيد.