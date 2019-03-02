وقال المتحدث باسم مجلس نيمبي، نينغى جيمس - أوريووريو، إن الانفجار الذي وقع في وقت مبكر الجمعة، تسبب في تسرب نفط هائل في مملكة نيمبي بولاية بايلسا.

ويتم تشغيل خط نيمبي ترانك من قبل مجموعة أيتيو التي تتخذ من مدينة بورت هاركورت مقرا لها، وينقل خام النفط إلى محطة بوني للتصدير، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

من جانبها، لم تعلق مجموعة أيتيو على الانفجار، ولم يتضح على الفور ما إذا كان خط الأنابيب قد أغلق أم لا.

وتعاني دلتا النيجر من التلوث، وكثيرا ما تؤكد شركات النفط النيجيرية أن غالبية حوادث تسرب النفط تكون ناجمة عن تخريب، أو سرقة أو تكرير غير قانوني.