وأوضح عبد المعين بابوتونغان أن المنقذين لا يدخلون المنجم حاليا في منطقة بولانغ منغوندوف في مقاطعة سولاوسي الشمالية، بينما تعمل حفارة ومعدات ثقيلة أخرى على الأمر.

ولم يتم إنقاذ أي شخص من المنجم البعيد الواقع في تضاريس شديدة الانحدار منذ الجمعة، عندما بلغ عدد القتلى ثمانية، في حين تم إنقاذ 20 شخصا.

وتعتقد السلطات الإندونيسية أن حوالي ثلاثين عاملا ما زالوا محاصرين.

وقال بابوتونغان "لم نسمع أصواتا من الداخل منذ الأمس. في هذا اليوم الرابع تلاشت علامات على وجود أحياء بالداخل".

وأضاف "لكننا ما زلنا نحاول إنقاذهم رغم أنه في الوقت الحالي ستكون معجزة إذا ظلوا على قيد الحياة ".

وأوضح أن استخدام الحفارة جهد محفوف بالمخاطر يتطلب درجة عالية من الحذر لمنع وقوع انهيارات أرضية جديدة في المنجم أو أن تسقط الحفارة نفسها في واد.

ويشارك أكثر من 200 شخص من مختلف الوكالات في عملية الإنقاذ.