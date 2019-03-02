ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن جاويش أوغلو قوله: "الولايات المتحدة قالت إنها يمكن أن تبيع صواريخ باتريوت والوفدان يتفاوضان".

وجاءت تلك التصريحات بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ أن تركيا رفضت عرضا أميركيا لتسليم نظام باتريوت بنهاية العام.

ونقلت وكالة الأناضول عن جاويش أوغلو قوله إن الولايات المتحدة ذكرت خلال المفاوضات أنها يمكن أن تسلم نظاما في موعد أقرب، وذلك بعد اعتراض تركيا على مواعيد التسليم.

وأضاف أن إمكانية الإنتاج المشترك أو نقل التكنولوجيا أمر مهم أيضا لأنقرة.

وحذرت الولايات المتحدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي تركيا من شراء نظام دفاع صاروخي روسي، وقالت إنه لا يمكن أن "يتكامل مع الدفاعات الجوية للحلف".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تزال ملتزمة بصفقة شراء منظومة صواريخ إس-400 من روسيا.

وأعلن جاويش أوغلو أن منظومة إس-400 "ستُسلم قرب نهاية العام في الخريف. اشترينا أنظمة إس-400 لأننا لم نتمكن من شراء أنظمة باتريوت".

وقال مسؤولون أميركيون إن مضي تركيا قدما في صفقة أنظمة إس-400 الروسية سيدفع واشنطن لسحب عرض بيع صواريخ باتريوت التي تصنعها "رايثيون" لأنقرة، وقد يمنع أيضا بيع مقاتلات لتركيا ويتسبب في فرض عقوبات عليها.

وتقدر قيمة صفقة صواريخ باتريوت بنحو 3.5 مليار دولار.