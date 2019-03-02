وذكرت الحكومة الكندية في بيان أنه بعد شهر من إصدار القضاء الاميركي لائحة اتهام طويلة بحق المجموعة الصينية والمسؤولة فيها، "بدأ الموظفون في وزارة العدل الكندية رسميا آلية تسليم" مينغ وانزو.

وتتهم وزارة العدل الأميركية هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأميركية بحق إيران، إضافة إلى سرقة أسرار صناعية من مجموعة "تي موبايل" الأميركية للاتصالات.

وأضافت وزارة العدل الكندية أن قرار البدء بآلية التسليم "يأتي بعد النظر في الأدلة المتصلة بهذه القضية في شكل معمق".

وتابعت: "ثمة ما يكفي من الأدلة التي يمكن تقديمها إلى قاضي تحقيق لاتخاذ قرار"، مشددة على أن "الجلسة للنظر في طلب التسليم ليست محاكمة".

وأفرج عن مينغ بشكل مشروط في منتصف ديسمبر في فانكوفر، حيث تملك منزلين، بعدما سلمت جواز سفرها.

وأوضح القضاء الكندي أنها ستمثل الأربعاء المقبل أمام قاض في هذه المدينة "لتأكيد بدء آلية تسليمها وتحديد موعد لجلسة للنظر في هذه الآلية".

وتسبب توقيف وانزو بأزمة دبلوماسية بين أوتاوا وبكين، إذ اعتبرت الصين أن ما حدث هو استهداف لمجموعة هواوي، رغم أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفى منذ البداية حصول "أي تدخل سياسي" مؤكدا أن كندا "دولة قانون".

ومنذ توقيف المديرة المالية لهواوي، أوقفت السلطات الصينية كنديين اثنين فيما قضت محكمة صينية بإعدام ثالث، علما بان بكين تؤكد أن هذه الإجراءات لا صلة لها بقضية هواوي.