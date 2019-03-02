وقال إنسلي في شريط مصور أعلن فيه إطلاق حملته، إنه "المرشح الوحيد الذي سيجعل من مشكلة التغير المناخي على رأس أولويات أمتنا"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وأضاف في الشريط "يجب أن تكون المهمة المقبلة لأمتنا مواجهة أكثر التحديات إلحاحا في زمننا: التصدي للتغير المناخي"، في خطوة تظهر ابتعادا عن المألوف في برامج المرشحين التقليدية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وإنسلي البالغ من العمر 68 عاما، يتولى منصب حاكم الولاية الشمالية الشرقية منذ 2013.

وينضم إلى قائمة طويلة من المرشحين الساعين لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي يتوقع أن يترشح لانتخابات العام المقبل.

ومن بين هؤلاء المرشحين أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وكمالا هاريس وإليزابيث وارن وكوري بوكر وإيمي كلوبوشار وكيرستن غيليبراند، وعضو الكونغرس عن هاواي تولسي غابارد وجوليان كاسترو وزير الإسكان في ولاية الرئيس السابق باراك اوباما.