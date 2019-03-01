وتعهد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في وقت سابق، بإطلاق سراح الطيار الهندي، في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.

وقال خان أمام البرلمان في إسلام اباد، الخميس: "سنطلق سراحه الجمعة كبادرة سلام"، وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة الكوماندور أبهيناندان فارثامان في اشتباك جوي نادر بين البلدين، فوق أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأدى الحادث الذي يأتي في إطار سلسلة من الحوادث الخطيرة بين البلدين إلى زيادة التوترات، ودفع دولا عدة، إضافة إلى الأمم المتحدة إلى دعوة الطرفين إلى ضبط النفس.

وأعلنت نيودلهي أنها فقدت مقاتلة، وأن طيارا فقد أثناء أدائه الواجب، وأكدت لاحقا أن باكستان تعتقله.

كما أسقطت الهند مقاتلة باكستانية، بحسب وزارة الخارجية الهندية.