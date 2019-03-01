وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد محادثات مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، إن "روسيا ستواصل مساعدة السلطات الفنزويلية في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال توفير مساعدات إنسانية مشروعة".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله، إن فنزويلا "تتعرض لتدخل سافر في شؤونها الداخلية"، مؤكدا عزم بلاده التصدي "بكل شدة" لمحاولات التدخل هذه.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتن "يؤيد خطوات حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لفنزويلا"، لافتا إلى استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.

من جانبها، قالت رودريغيز إن فنزويلا ستعتمد على إمدادات الغذاء والأدوية من روسيا، "في الوقت الذي تواجه فيه حصارا تقوده الولايات المتحدة"، وتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الروسية.