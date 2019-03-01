تجاهل الوزير هيكو ماس التأخير الناجم عن تسرب هيدروليكي في طائرته التابع للقوات الجوية الألمانية من طراز "إيرباص إيه 319"، وقال لوكالة الأنباء الألمانية: "لقد طرت أكثر من 300 ألف كيلومتر دون أي عطل".

وقضى الوزير ومن معه الليلة الماضية في العاصمة المالية باماكو، وكان من المنتظر عودته على متن طائرة بديلة الجمعة.

يذكر أن طائرات الحكومة الألمانية عانت من عدة مشكلات خلال السنوات الأخيرة، وكانت المستشارة أنغيلا ميركل قد تأخرت في أواخر نوفمبر الماضي عن اجتماع لمجموعة العشرين في الأرجنتين، بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى القيام بهبوط غير متوقع في طريقها بسبب مشكلة فنية.