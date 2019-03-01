وأصدرت المحكمة هذا الحكم بعد محاكمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وحكمت المحكمة أيضا على الرئيس السابق للأجهزة السرية هوغو أنزورغواي بالسجن 4 سنوات ونصف.

وبعد ربع قرن من الاعتداء الذي أوقع 85 قتيلا و300 جريح، لم تُكشف حتى الآن ملابسات الهجوم. وتقول الأرجنتين وإسرائيل إن إيران هي التي أمرت بتنفيذ هذا الاعتداء، وكذلك اعتداء 1992 الذي استهدف السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين وأوقع 29 قتيلا و200 جريح.

ولزم كارلوس منعم الصمت خلال كامل مراحل المحاكمة، مكتفيا بالقول إنه إذا تحدث "فإن ذلك قد يؤثر على مصالح الأرجنتين ويؤدي إلى ضرب تعايش سلمي" مع دول أخرى.