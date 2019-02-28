وأضاف الوزير ري يونغ هو في تصريحات من فندق الوفد الكوري الشمالي في هانوي، الخميس، إن كوريا الشمالية عرضت بذلك "مقترحا واقعيا"، ولم تطلب سوى رفع "جزئي" للعقوبات.

ويكذّب الوزير بذلك تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي قال فيها إن كوريا الشمالية طلبت رفعا كاملا للعقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي والصاروخي.

وأضاف الرئيس الأميركي أن "هذا الطلب جعل الاتفاق بين الطرفين مستحيلا".

وتابع الوزير الكوري الشمالي، أنه "إذا رفعت الولايات المتحدة جزئيا العقوبات (..) التي تعرقل الاقتصاد المدني ووسائل عيش شعبنا، فإننا سنفكك بشكل دائم وتام منشآت الإنتاج النووي في يونغبيون، بحضور خبراء أميركيين".

وتلا الوزير تصريحا بعد ساعات من انتهاء قمة كيم وترامب، الذي انتهى الخميس دون أي اتفاق.

وخلال مؤتمر صحفي بعد مغادرته فيتنام، عزا ترامب الفشل إلى طلبات كوريا الشمالية بشأن العقوبات.