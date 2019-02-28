ويأتي التصويت بعد أن أقر البرلمان مشروع القرار في نفس اليوم، لعدم اعتراض أكبر تكتل معارض "حزب العمال" داخل مجلس العموم.

ووفقا للقرار، "تعتبر بدءا من يوم الخميس، مليشيا حزب الله اللبناني بكافة تفرعاتها منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله اللبناني، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات".

وكان وزير الداخلية البريطاني قال إن "ميليشيات حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلا في الشرق الأوسط"، وأضاف: "لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله. نتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله".

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بأن لندن لن تتغاضى عن أنشطة حزب الله الإرهابي"، وأكد أن قرار "تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان ولا علاقتنا بالشعب اللبناني".