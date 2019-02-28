وقال خان أمام البرلمان في إسلام اباد، الخميس: "سنطلق سراحه غدا (الجمعة) كبادرة سلام"، وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة الكوماندور أبهيناندان فارثامان في اشتباك جوي نادر بين البلدين، فوق أجواء إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأدى الحادث الذي يأتي في إطار سلسلة من الحوادث الخطيرة بين البلدين إلى زيادة التوترات، ودفع دولا كبرى من بينها الصين والولايات المتحدة إضافة إلى الأمم المتحدة إلى دعوة الطرفين إلى ضبط النفس.

وأعلنت نيودلهي أنها فقدت مقاتلة، وأن طيارا فقد أثناء أدائه الواجب، وأكدت لاحقا أن باكستان تعتقله.

كما أسقطت الهند مقاتلة باكستانية، بحسب وزارة الخارجية الهندية.