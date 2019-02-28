وأظهرت صور من مطار هانوي في العاصمة الفيتنامية، عددا من الأفراد وهم يقومون بدفع السيارة التي تنقل سلم طائرة "إير فورس وان" أثناء استعدادها لإعادة الرئيس الأميركي إلى الولايات المتحدة.

وغادر ترامب هانوي قبل الموعد الذي كان محددا في السابق، من جراء الفشل في التوصل إلى اتفاق مع كيم الذي طالب برفع كامل على العقوبات وهو ما لم تقبل به واشنطن.

وقال ترامب للصحفيين بعد تقليص مدة المحادثات في العاصمة الفيتنامية هانوي "بشكل أساسي كانوا يريدون رفع العقوبات كلية لكننا لا نستطيع فعل ذلك...كان يتعين أن ننسحب".

ومع ذلك، قال ترامب إن كيم أكد له أنه سيواصل التوقف عن التجارب النووية والصاروخية.

وردا على سؤال حول ما إذا تم الاتفاق على قمة ثالثة مع كيم، قال ترامب للصحفيين "لا لم نتفق (...) سنرى إن كانت ستحدث".