وقال ترامب للصحفيين بعد تقليص مدة المحادثات في العاصمة الفيتنامية هانوي "بشكل أساسي كانوا يريدون رفع العقوبات كلية لكننا لا نستطيع فعل ذلك...كان يتعين أن ننسحب".

ومع ذلك، قال ترامب إن كيم أكد له أنه سيواصل التوقف عن التجارب النووية والصاروخية.

وردا على سؤال حول ما إذا تم الاتفاق على قمة ثالثة مع كيم، قال ترامب للصحفيين "لا لم نتفق (...) سنرى إن كانت ستحدث".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المؤتمر الصحفي الذي عقد بهانوي إنه يتمنى أن يتمكن الجانبان من المضي قدما.

وأضاف أنهم طلبوا من كيم أن يفعل المزيد لكنه كان "غير مستعد للقيام بذلك".