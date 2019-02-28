وبينما كان ممثلو وسائل الإعلام بصدد الخروج، حتى يتركوا كيم وترامب يعقدان قمتهما، الخميس، سأل مراسل: "الرئيس كيم، هل أنت واثق؟".

وما إن جرى طرح السؤال حتى نظر كيم إلى مترجمته ثم أجاب قائلا: "لا يزال الأمر مبكرا، لكني لا أقول إني متشائم. استنادا إلى ما أشعر به في اللحظة، ينتابني إحساس بأن النتائج ستكون إيجابية".

وحين سأل صحفي آخر كيم حول ما إذا ينوي فعلا أن ينزع السلاح النووي، رد: "لو لم أكن أرغب في ذلك، لما كنت موجودا هنا في هذه اللحظات".

ونال هذا الرد إعجاب ترامب الذي وصفه بـ"أفضل جواب" سمعه حتى الآن، أما حين سئل كيم حول ما إذا كان سيتخذ قرارات عملية للقيام بالأمر أجاب: "هذا ما نناقشه الآن".

وبحسب خبراء، فإن هذه هي المرة الأولى التي يجيب فيها الزعيم الكوري الشمالي على أسئلة الصحفيين.

وأبدى كيم ترحيبا بإمكانية فتح مكتب اتصال أميركي في بيونغ يانغ، فيما وصف ترامب هذه الخطوة بـ"الأمر الرائع".

وحرص ترامب على عدم إزعاج الصحفيين لكيم، وخاطبهم في إحدى المرات: "رجاء، لا ترفعوا أصواتكم، الأمر ليس شبيها بالتعامل مع ترامب"، فيما تفادى الرئيس الأميركي أن يجيب عن سؤال بشأن حقوق الإنسان في البلد المعزول.