وأخذت محكمة الاستئناف في بروكسل برأي الدولة البلجيكية المعارض للحكم الصادر في 26 ديسمبر.

وقالت المحكمة إنه "لا يمكن أن يفرض على الدولة البلجيكية إعادة" أي شخص.

ورفض القضاء في الماضي طلب العودة الذي تقدمت به والدتا الأطفال في 12 سبتمبر 2018.

وبالتالي "تم رد" طلب المرأتين وهما في الـ25 والـ26 ولم تعد بلجيكا ملزمة بإعادة أولادهن من مخيمات في سوريا.

وما رفض في الاستئناف هو حكم صدر في 26 ديسمبر 2018 عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بروكسل الذي قضى أنه من أجل مصلحة الأولاد على الدولة البلجيكية أن تتخذ "كل التدابير اللازمة والممكنة" لإعادتهم من مخيم الهول في سوريا وهو قرار رحب به المدافعون عن حقوق الإنسان.